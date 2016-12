Mannequin Challenge : des personnes atteintes de Parkinson se prêtent au jeu

Les défis sont à la mode sur Internet depuis l’Ice Bucket Challenge, le dernier en date : le Mannequin Challenge, qui consiste à se filmer dans une position totalement immobile pendant plusieurs secondes, alors que le cameraman se balade parmi les « mannequins ».

Un groupe de personnes atteintes de la maladie de Parkinson s’est prêté au jeu, participant au Mannequin Challenge pour sensibiliser la société à la maladie qui provoque des tremblements incontrôlables.

Une vidéo qui met en lumière les symptômes des malades atteints de Parkinson

Depuis quelques mois, on ne compte plus les vidéos du Mannequin Challenge, ce défi où il faut rester immobile durant plusieurs secondes. Ce défi a d’ailleurs été repris par plusieurs célébrités et personnalités politiques pour diffuser des messages positifs.

Cette fois, ce sont des personnes atteintes de la maladie de Parkinson qui ont participé au Mannequin Challenge pour sensibiliser à la maladie provoquant des tremblements incontrôlables.

La vidéo, publiée en décembre 2016 sur YouTube, permet de mettre en lumière les défis que doivent affronter au quotidien les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

Cette vidéo touchante se termine avec ces mots : « Jusqu’à ce que l’on trouve un remède, la vie est notre défi ».

Découvrir la vidéo :